Man (20) die met bom en wapens dreigde op basisschool langer vast

De 20-jarige man die in november een basisschool in Oisterwijk binnendrong en volgens justitie dreigde met een terroristisch misdrijf, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag beslist. Zij vindt het een te groot risico om hem vrij te laten. Op 5 juli wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd zit de man vast.

De man drong op 14 november 2023 rond acht uur 's ochtends de school aan de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk binnen. Volgens het Openbaar Ministerie zei hij dat hij gewapend was, een bom bij zich had en iedereen zou vermoorden.

Volgens de tenlastelegging riep hij ook 'Allahu akbar' (God is de grootste). Na de uitspraken werd de school ontruimd. In en rondom het schoolgebouw werden geen wapens of explosieven gevonden. Bij de man zelf ook niet. Hij is een bekende van de politie.

Verzoek om vrijlating

De advocaat van de verdachte had verzocht om vrijlating met een enkelband, omdat zijn cliënt overal aan heeft meegewerkt. De raadsman benoemde dat er volgens een rapport geen signalen zijn van islamitische radicalisering. Volgens hem had de man niet de opzet om te dreigen met een terroristisch misdrijf.

Hij noemde het incident eerder een 'stomdronken actie' van een jongere die de gevolgen van zijn acties niet kon overzien. T. zou ook onder invloed zijn geweest van drugs.

Deskundigen zeggen dat er een risico is dat hij nog eens in de fout gaat of weer drugs gaat gebruiken. Volgens de rechtbank is hij ook betrokken geweest bij een bommelding bij het centraal station in Den Haag.

Buurtbewoners waren flink geschrokken van de dreigende situatie: