Man (20) dreigde met bom en wapens op school: 'Een stomdronken actie'

De 20-jarige man die vorig jaar november dreigde basisschool de Coppele in Oisterwijk op te blazen en docenten neer te schieten, ontkent dat hij dit van plan was. "Het was een uitspatting, een stomdronken actie." Dit verklaarde zijn advocaat woensdagmorgen tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Breda.

Sofian wordt ervan beschuldigd dat hij op 14 november vorig jaar vroeg in de ochtend basisschool de Coppele aan de Willem de Zwijgerweg binnenging en een klaslokaal in stormde. Er volgden uren van enorme spanning in en om de school. Ook bewoners in de directe omgeving beleefden hectische en spannende uren.

De man uit Oisterwijk zou met een terroristisch misdrijf hebben gedreigd. Sofian zou Allahu Akbar (‘God is groot’ in het Arabisch) hebben geroepen en hebben gezegd dat hij een bom en een wapen bij zich had. Ook riep hij in het Engels dat hij iedereen zou doden: “Kill, kill, terrorism.”

De gealarmeerde politie nam geen enkel risico. Zo werd een speciaal arrestatieteam ingeschakeld. De school werd ontruimd en tegen halfeen die middag werd de man aangehouden. Er raakte niemand gewond.

Sofians advocaat vindt dat zijn cliënt zeker geen terroristisch motief had. De raadsman verklaarde al eerder dat hij erg veel drank en drugs had gebruikt. Het ging om zulke hoeveelheden dat hij zich niet kan herinneren wat hij heeft gedaan.

'Nauwelijks verstaanbaar'

Volgens zijn advocaat maakte Sofian die dag een verwarde indruk. Een medewerker van Hotel Druiventros in Berkel-Enschot, waar de man eerder die ochtend was, zou dit hebben bevestigd. Ook zou Sofian later in de school juist onsamenhangend en nauwelijks verstaanbaar dreigementen hebben geuit. Die moesten dus niet zo letterlijk worden genomen, meent de raadsman. Er zijn volgens hem bovendien bij zijn aanhouding en bij hem thuis geen wapens gevonden.

Volgens zijn raadsman kampt Sofian met diverse persoonlijke problemen en wordt dit niet beter zolang hij in de gevangenis blijft zitten. Hij wil daarom voor behandeling naar een kliniek. Maar vooral wil Sofian thuis in de buurt van zijn opa zijn, die is getroffen door hartfalen.

Bommelding Centraal Station

De rechtbank ging niet mee in dit verzoek en bepaalde dat de verdachte vast blijft zitten. In deze beslissing speelde ook mee dat Sofian nog niet zo lang geleden betrokken was bij een bommelding op het Centraal Station in Den Haag.

De advocaat hoopte dat zijn cliënt, Sofian T., onder voorwaarden zou worden vrijgelaten. De verdachte zelf was niet aanwezig in de rechtbank. Zijn advocaat had de zaak besloten willen laten behandelen, maar de rechtbank zag dit niet zitten. Daarop besloot zijn cliënt, die al maanden vastzit, niet te komen. Eind mei gaat de zaak verder.

Urenlang was er sprake van enorme spanning in en om school: