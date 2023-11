School begint weer nadat man dreigde gebouw op te blazen: 'Heftige dag'

Een 19-jarige man uit Oisterwijk kwam dinsdagochtend rond acht uur het pand basisschool De Coppele en SBO Mozaik in Oisterwijk binnen. Hij zei dat hij een wapen had en dreigde de school op te blazen. Alles liep gelukkig goed af, maar het ging de kinderen en de medewerkers niet in de koude kleren zitten. Een aantal kinderen heeft alles gezien, vertelt schooldirecteur Robb Udo. Voor de medewerkers was er woensdag een bijeenkomst en donderdag beginnen de kinderen met een speciaal groepsgesprek in hun eigen klas. Daarbij wordt gekeken hoe het met ze gaat en wat ze eventueel nodig hebben.

De schooldirecteur was er zelf nog niet toen de man dinsdagochtend het pand binnendrong. "Ik kwam iets later aangereden. Een collega belde me. Toen ik uitstapte, zag ik dat alle collega's al buiten waren. Toen kwamen ook de kinderen van de voorschoolse opvang en hun begeleider naar buiten en liepen er al agenten rond."

Toen de dader binnenkwam, waren er al vijf of zes medewerkers, vertelt schooldirecteur Udo. "Twee van hen zijn direct door de verdachte aangesproken. Ze voelden zich bedreigd. Het was niet helemaal duidelijk wat hij wilde, hij sprak Engels en Arabisch. Een andere collega heeft 112 gebeld. De conciërge is naar de voorschoolse opvang gegaan om hen te waarschuwen."

Udo spreekt over een onwerkelijke dag en hij is blij dat de regie werd overgenomen door politie. "Ik heb zelf de neiging om te relativeren. Even wilde ik zelfs om half negen weer beginnen, maar toen kwam het arrestatieteam. Toen hebben we meteen alle ouders een bericht gestuurd dat ze de kinderen thuis moesten laten."

"Het was een heel bijzondere en heftige dag. Er is dan wel niemand gewond geraakt, maar sommige collega's zijn wel van slag en vinden het eng om weer te beginnen. Maar we gaan het samen doen en helpen elkaar als team," zegt de schooldirecteur.

Woensdagmiddag was er ook een bijeenkomst voor de ouders. Die wilden onder meer weten of de school nog veilig is. "We kijken of we ons deurbeleid nog verder aan moeten passen. Maar je moet er ook geen vesting van maken. Ik zie dit als iets eenmaligs", zegt schooldirecteur Udo.

Donderdag volgen gesprekken met de leerlingen. "De ene leerkracht gebruikt daarbij het Jeugdjournaal, een ander vindt dat niet geschikt voor zijn klas en bedenkt zelf iets. Er is morgen ook een maatschappelijk werker in de school. We kijken hoe de gesprekken gaan en passen zo nodig het programma aan."

