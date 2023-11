Indringer basisschool was volgens buurtjeugd altijd al een probleemjongen

Een probleemjongen, zo omschrijven jongeren uit het dorp de 19-jarige man die dinsdag een basisschool in Oisterwijk binnendrong. De verdachte zei tegen mensen in basisschool De Coppele dat hij gewapend was en explosieven zou hebben geplaatst. "Hij is altijd al een beetje gek geweest."

Volgens jongeren uit Oisterwijk heeft de verdachte zelf op basisschool De Coppele gezeten. "Daarna heeft hij geen school meer gedaan, hij is meteen de verkeerde kant op gegaan", weet een van hen. "Hij is altijd een beetje gek geweest. Zo stak hij bosjes in de brand", zegt iemand anders die hem ook kent.

De politie laat woensdag weten dat de verdachte een bekende is van de politie. "Het is een probleemjongen", vatten de jongeren uit de omgeving het samen. "Hij weet niet goed wat hij met zijn leven aan moet. Hij loopt bij de jeugdzorg, heeft in afkickkliniek gezeten en ook al in de jeugdgevangenis."

Buurtbewoners willen niet veel kwijt over de 19-jarige verdachte. Ze vinden het vooral triest voor zijn ouders. "Het is een vriendelijke jongen", vinden omwonenden. Een buurtbewoonster vertelt: "Het nieuws dat hij de schoolindringer is, komt echt uit de lucht vallen. Dit had ik nooit verwacht."

Een overbuurman weet te vertellen dat er bij het ouderlijk huis van de verdachte weleens politie voor de deur heeft gestaan. "Ze kwamen voor de zoon van het gezin. Maar verder dan kattenkwaad ging het niet, voor zover ik weet."

Buurtbewoners reageerden dinsdag op de grote politieactie bij de basisschool: