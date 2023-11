Man (19) die basisschool binnendrong is een bekende van de politie

De 19-jarige verdachte die dinsdag werd aangehouden omdat hij een basisschool in Oisterwijk was binnengedrongen, is een bekende van de politie. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Dinsdagochtend rond acht uur drong een man een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk binnen. Hij zei dat hij gewapend was en explosieven zou hebben geplaatst. De school werd hierop ontruimd. Er werden geen wapens of explosieven gevonden, niet bij de man en ook niet in en rondom het schoolgebouw, zo meldde de politie eerder al.