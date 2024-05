Medewerkers in de metaal staken donderdag voor 12,5 procent meer loon

Leden van de vakbonden CNV en FNV die in onze provincie werken, leggen donderdag het werk neer om actie te kunnen voeren in Eindhoven. Daartoe hebben de vakbonden hun leden opgeroepen. Met een '24-uursstaking' in de regio's Midden- en Oost-Brabant willen de vakbonden de druk bij werkgevers om de lonen te verhogen opvoeren. Ook medewerkers bij grotere bedrijven als Hoppenbrouwers, Croonwolter&dros, Spie en Equans zijn opgeroepen om te staken.

De vakbonden verwachten donderdag zo'n driehonderd actievoerders in Eindhoven. Zo'n vijf à tien procent van de opgeroepen leden.

De vakbonden roepen medewerkers in de metaal op hun werk donderdag voor 24 uur neer te leggen, omdat ze boos zijn over het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao. In de afgelopen twee maanden legden medewerkers in de sector al op vijftien plekken in Nederland hun werk voor één dag neer. Donderdag is het de beurt aan Midden- en Oost-Brabant.

"De loonsverhoging die ze voorstellen is veel te laag", zegt CNV-onderhandelaar Johann Honders. "De prijzen rezen de laatste jaren de pan uit, maar de lonen stegen niet mee. Als jongere verdien je tegenwoordig meer in de supermarkt dan in de kleinmetaal."

Loonsverhoging

De vakbonden zeggen net zo lang door te gaan tot de werknemers in de sector metaal en techniek 12,5 procent loonsverhoging krijgen. Werkgeversvereniging FTW wil tot op heden niet verder gaan dan 5 procent.

CNV-onderhandelaar Honders merkte tijdens de afgelopen actiebijeenkomsten dat medewerkers steeds standvastiger worden. "Ze voelen zich niet serieus genomen", zegt hij. "Daarom gaan ze door met hun acties."

Donderdagochtend verzamelen de stakende werknemers zich in Eindhoven op een parkeerterrein aan de Alberdingk Thijmlaan.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Vuilnisophalers toch aan het werk: stakingen worden opgeschort