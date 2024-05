Jongen (15) in rug geschoten: maximale jeugdstraf geëist

Een bewoner (15) van de vluchtelingenopvang in Oss werd in oktober vorig jaar vanuit het niets in zijn rug geschoten. Tegen de destijds 16-jarige verdachte uit Heerhugowaard is maandag de maximale straf die een minderjarige kan krijgen, geëist: twee jaar cel en jeugd-tbs. “Het is een ernstig feit. Er had zomaar een 15-jarige jongen dood kunnen gaan”, licht Hansje Boelens, persofficier van justitie van het openbaar ministerie in Den Bosch, toe.

De schietpartij gebeurde op 14 oktober vorig jaar bij een hondenuitlaatveld aan de Schadewijkstraat in Oss. Op camerabeelden is te zien hoe de schutter wat aarzelend rondfietst met een wapen op zak. Mogelijk op zoek naar een slachtoffer. Dan fietst de verdachte weer langs de 15-jarige jongen en schiet hem in zijn rug. Op de beelden, die na het incident rondgingen op sociale media, is te horen hoe het slachtoffer schreeuwt.



De minderjarige jongen wordt verdacht van poging tot moord. “Hij heeft een duidelijk plan gehad. Hij is eerst voorbij het slachtoffer gereden. Vervolgens heeft hij twee minuten kunnen nadenken. Hij is toen teruggereden en heeft geschoten”, licht de persofficier van justitie de eis na afloop van de zitting toe. De zitting vond plaats achter gesloten deuren vanwege de leeftijd van de verdachte.



Willekeurig slachtoffer

Waarom de 16-jarige jongen uit Heerhugowaard in Noord-Holland in Oss op de vluchteling schoot, blijft onduidelijk. “De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan, maar uit niets blijkt dat de dader en het slachtoffer elkaar kennen”, zegt Boelens. “Ook over het motief is niks bekend.”

De 15-jarige jongen, afkomstig uit Jeddah in Saudi-Arabië, raakte zwaargewond en lag een tijd in het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Meer kan een woordvoerder van Thuis in Oss, de stichting die vluchtelingenopvang in de stad regelt, niet zeggen over de jongen.



De advocaat van de verdachte wil gezien zijn jonge leeftijd inhoudelijk niet reageren op de zaak.



De uitspraak is over twee weken.

De beelden van de schietpartij. Let op deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren: