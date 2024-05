Bakker ziet zijn levenswerk in vlammen opgaan: 'Dit is gewoon klote'

Nog zichtbaar ontdaan staat bakker Hans Vermeulen (66) te kijken naar zijn afgebrande bakkerij. Zondagmorgen ging bakkerij 't Broodhuysje in Valkenswaard in vlammen op. "Ik zat bij bewoners van een appartement boven de bakkerszaak koffie te drinken, toen iemand op de deur bonkte en riep brand! Toen hebben we 112 gebeld en in tien minuten tijd stond alles in de hens." De schade is groot. Hans mag zijn eigen bakkerij nog niet binnen. "Het is gewoon klote, in tien minuten tijd is je levenswerk weg." Zegt de bakker, die vanaf zijn vijftiende zijn eerste brood bakte.

"Het is onwerkelijk. Je staat hier te kijken en je denkt gewoon: shit", zegt Hans. De brand is vermoedelijk begonnen in een opslagruimte. De bakkerij, waar het brood wordt gebakken, lijkt verloren te zijn. De winkel ziet er op het oog nog redelijk ongeschonden uit, maar daar is veel waterschade, zegt Hans. Hij mag nog steeds niet zijn eigen winkel in om de schade op te nemen. Dit in verband met het onderzoek en de asbest die mogelijk is vrijgekomen.

In 1980 is Hans een eigen zaak begonnen. Sinds 1996 zit hij op de plek waar de brand is uitgebroken. Hans staat machteloos bij de hekken waarmee de bakkerij is afgezet. Een schoonmaakploeg is aan het opruimen. Ondertussen stromen de reacties van klanten binnen: "Van heinde en verre krijgen wij steun en hulp aangeboden. Maar we moeten gewoon even afwachten en kijken wat er nou gaat gebeuren."