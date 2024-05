Telefoon weg in een handomdraai, zo doet deze zakkenroller dat

Een zakkenroller in Eindhoven heeft het voorzien op een telefoon en het stelen ervan doet hij in een handomdraai. Dat blijkt uit de beelden die de politie maandag laat zien in de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Het slachtoffer heeft duidelijk niets in de gaten als de dader razendsnel toeslaat.

De zakkenroller op zijn beurt lijkt niet bang te zijn voor de camera. Hij komt meerdere keren herkenbaar in beeld. De politie vraagt met het publiek om hulp om de dader in te kunnen rekenen.