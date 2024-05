Man in donkere kleding valt meerdere vrouwen lastig, wie herkent hem?

In de wijk Visdonk in Roosendaal zijn vorig jaar meerdere vrouwen lastig gevallen of belaagd door een man. Vermoedelijk gaat het om een en dezelfde dader. De politie komt daarmee maandag naar buiten in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Een van de slachtoffers is een vrouw die op haar fiets huiswaarts keert begin november 2023. Ze wordt onderweg lastiggevallen door een man. Dat gebeurdt op de Zundertseweg in Roosendaal. Eerst fietst de dader de vrouw voorbij. Vervolgens wacht hij haar iets verder op en belaagt hij de vrouw. Wanneer het slachtoffer begint te gillen en het alarmnummer 112 belt, gaat hij ervandoor. Uit onderzoek blijkt dat het voorval niet op zichzelf staat, zo meldt de politie. Er zijn meerdere meldingen over soortgelijke incidenten gedaan. Tussen april 2023 en november 2023 zijn in de wijk Visdonk in totaal vijf vrouwen door een in het zwart geklede man met een capuchon belaagd. Aan de hand van hun beschrijvingen is een compositietekening gemaakt. Herken je hem? Neem dan contact op met de politie.