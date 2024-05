BMW gedumpt in het bos: 'De aanbieding van de week, doe een bod'

Dit keer geen wc, koelkast of tuintafel, maar een BMW. Boswachter Erik de Jonge keek maandag zijn ogen uit in het bos van Landgoed Mattemburgh, tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht. Wel vaker stuit hij op afvaldumpingen, maar nu vond hij een auto in het natuurgebied. Het karkas van een BMW om precies te zijn. Ondanks dat de boswachter er eigenlijk niet om kan lachen, weet hij het toch als grapje te verkopen. "De aanbieding van de week", noemt hij de vondst.

Hij zegt het gekscherend en in een filmpje op X deelt hij de vondst als een autoverkoper die zijn waar aan de man brengt:

“Dit is hem een mooie antracietgrijze BMW”, vertelt hij terwijl je het karkas van de auto in delen voorbij ziet komen. “Zoals je ziet is het een cabrio met een open dak en heeft hij een grote laadruimte. Welllicht is hij interessant voor een beginnend bestuurder.”

"Misschien levert het nog een kratje bier op voor de vrijmibo.”

De Jonge maakt er een grapje van, maar blij met de vondst is hij allerminst. Hij zit nu met de gebakken peren. “Als ontvanger word je de nieuwe eigenaar. En dat zijn wij dus nu. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het wordt opgeruimd. Dus ik zal, denk ik, een vrachtwagen moeten huren”, laat hij dinsdagochtend weten.

De ravage in het bos van landgoed Mattemburgh (foto: Erik de Jonge).

De boswachter van Brabants Landschap vertelt dat de daders zelfs een slagboom hebben moeten forceren om de auto op deze plek te kunnen dumpen. “Het is heel diep in het bos en ik weet nog niet wat dit geintje mij gaat kosten. Ik hoop wel dat de onderdelen nog wat opleveren bij het oud ijzer, zodat ik nog een kratje bier kan kopen voor de vrijmibo (vrijdagmiddagborrel) van de boswachters.”

"Hier komen dan de drugsdumpingen nog bovenop."