Met een euro van iedere Brabander blijft deze Van Gogh in de provincie

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch gaat een ultieme poging doen om een schilderij van Vincent van Gogh te kunnen blijven tentoonstellen. Het portret 'Kop van een vrouw' hangt nu al in het museum, maar het museum heeft het in bruikleen. Om het te kunnen kopen is een bedrag nodig dat overeenkomt met het aantal inwoners van onze provincie: 2,6 miljoen. Een euro per inwoner.

Gordina de Groot is de vrouw die door de in Zundert geboren schilder Vincent van Gogh in 1885 op het schilderij werd afgebeeld. De Groot werd in haar woonplaats Nuenen door Van Gogh geschilderd. Ze is ook bekend van het schilderij 'De aardappeleters', waarop ze te zien is als een van de vijf mensen aan tafel.

"De Mona Lisa van Brabant."

Het museum ziet nu de kans om het portret van De Groot voor Brabant te behouden, maar daar is wel een fors geldbedrag voor nodig. Het schilderij heeft een prijs van 8,6 miljoen euro, waarvan het grootste deel al is ingezameld. Volgens directeur van het Noordbrabants Museum Jacqueline Grandjean is het portret van De Groot een topstuk voor Nederland met een speciale betekenis voor Brabant. "Wie in haar ogen kijkt, is geraakt. We spreken daarom met een knipoog over de Mona Lisa van Brabant."

Directeur Jacqueline Grandjean bij 'De kop van een vrouw' in het Noordbrabants Museum (foto: Omroep Brabant).