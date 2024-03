Kees ontdekt nieuw detail in schilderij De aardappeleters: 'Ik ben zo blij'

Van Gogh-fanaat Kees Rovers uit Nuenen heeft een grote ontdekking gedaan in De aardappeleters. Op het wereldberoemde schilderij hangt achter de keukentafel een religieuze afbeelding, een huiszegen. Het was nooit duidelijk waar deze huiszegen vandaan kwam, maar dankzij Kees nu wel. Na twintig jaar zoeken vond hij precies zo'n zelfde religieuze prent. Gewoon op Marktplaats. "Geweldig! Ik ben heel trots."

Kees Rovers ontdekte samen met geschiedkundige Gerard Rooijackers dat de huiszegen van De aardappeleters vroeger is meegenomen uit de bedevaartsplaats Kevelaer. Dat ligt in Duitsland, op 57 kilometer van Nuenen. "Niemand wist dit", vertelt de 78-jarige Kees.

Vorige week hij had beet. Hij vond er een op Marktplaats. Om zeker te weten dat het om dezelfde prent als in het schilderij ging, schakelde Kees geschiedkundige Rooijackers in. Die maakte een rapport en bevestigde zijn vermoeden. "We weten nu dat een van de aardappeleters op bedevaart is geweest in Kevelaer en vanuit daar die huiszegen heeft meegenomen. Ik ben zo blij", zegt Kees trots.

Ook de geschiedkundige is tevreden. "Het is bijzonder dat we dit nu weten", zegt Rooijackers. "De vondst van de huiszegen is op zichzelf niet uniek. Er zijn honderdduizenden van deze huiszegeningen gedrukt. Maar nu weten we dat Van Gogh er een uit Kevelaer heeft afgebeeld."