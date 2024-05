Het natste stukje van Nederland is hier in onze provincie: 'Pure pech'

Wie het wel gehad heeft met de vele regen deze maand, moet zich nog even schrap zetten. Ook de laatste dagen van mei zal er nog neerslag zijn. De Kempen is tot nu toe van heel Nederland het natst. Daar viel volgens het KNMI tot afgelopen vrijdag in deze maand al 156 millimeter regen.

Volgens Peter Siegmund van het KNMI is het feit dat juist de Kempen de volle laag krijgt tijdens deze zeer regenachtige meimaand puur toeval. "Er waren nu veel depressies met bijbehorende buien. Maar in april dit jaar, net zoals deze mei een natte maand, viel in de omgeving van Eersel juist iets minder neerslag dan in het gebied eromheen. Ook gemiddeld in mei valt bij Eersel niet extra veel neerslag."

Wel is in heel onze provincie deze maand veel meer regen gevallen dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. In de periode van 1999 tot 2020 kwam de neerslaghoeveelheid in de maand mei hier uit op 55 tot 65 millimeter, met een uitschieter in het gebied rond Oosterhout. Daar kwam de neerslaghoeveelheid toen uit op gemiddeld 65 tot 70 millimeter.

Deze maand - tot afgelopen vrijdag - liepen de neerslaghoeveelheden in Brabant uiteen van 82 tot 156 millimeter. Uitzondering vormt het gebied rond Volkel waar 'slechts' 74 millimeter neerslag viel. Al is dat nog altijd meer dan het gemiddelde in de periode 1991-2020.