Regen zet akkers blank, boeren balen en waterschappen werken zich suf

Voor veel boeren en tuinders in onze provincie blijft het dit voorjaar dweilen met de kraan open. Aan de natte moessonachtige weersomstandigheden lijkt geen eind te komen. Vooral in de gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden is een ongekende hoeveelheid regen gevallen. “De afgelopen honderd jaar is er nog nooit zo’n lange regenperiode geweest”, zo meldt waterschap De Dommel.

De afgelopen dagen viel rond Vessem en Wintelre de meeste regen, terwijl de bodem al helemaal vol zat. Het biedt een troosteloze aanblik. Landerijen en wegen in de twee dorpen, die allebei onder de gemeente Eersel vallen, staan op veel plekken onder water. Boeren kunnen niet zaaien en gewassen staan te rotten in het veld. Ook kan geen gras worden gemaaid omdat machines wegzakken in de modder. Het grondwater staat al lange tijd tot aan het maaiveld. Regen zakt niet meer de grond in.

Wat is nog normaal?

Doorgaans valt in de maand mei gemiddeld 50 tot maximaal 60 millimeter regen in Brabant. Maar wat is tegenwoordig nog normaal? In deze maand is nu al drie keer zoveel hemelwater dan gebruikelijk neergekomen. Weerman Floris Lafeber van Weerplaza sluit niet uit dat nog vóór eind mei al 200 millimeter regen zal vallen in onze provincie.

Een jaar geleden klaagden de waterschappen en de agrarische sector nog over de aanhoudende droogte. “Maar in oktober is het gaan regenen en dat ging met tussenpozen door tot in januari. En in het voorjaar is verder gegaan”, vertelt een woordvoerder van waterschap De Dommel.

Vennengebied

Het gebied rond Wintelre was ooit een hooggelegen vennengebied. De bodem laat niet veel water door. Ook zijn er weinig sloten en beken. En het is een heel vlak gebied waardoor het water niet makkelijk wegstroomt. Boeren in dit gebied lieten bestuurders van waterschap De Dommel deze week zien hoe nijpend de situatie is.

Klimaatverandering

Sommige ondernemers hebben al sinds vorig jaar te kampen met schade aan gewassen. Ze willen weten of de wateroverlast te maken heeft met beekherstelprojecten van het waterschap. De Dommel onderzoekt dit. De woordvoerder van het waterschap: “Op basis van gegevens van het KNMI weten we wel dat er de afgelopen honderd jaar nog nooit zo’n lange periode zoveel regen is gevallen. Alles wat we kunnen, doen we op dit moment."

Zo zetten medewerkers van het waterschap de stuwen omlaag om het water sneller af te voeren. Ze controleren de duikers en maken ze schoon. Sloten worden gemaaid. Ook is een hoogwatergeul tussen Middelbeers en Vessem op sommige plekken uitgediept. "Ik zie het als een gevolg van klimaatveranderingen en daar zullen we rekening mee blijven houden", aldus de woordvoerder.

Snakken naar droogte

Ook elders in Brabant is het erg nat. Waterschap Aa en Maas meldt dat het grondwater overal zeer hoog staat en dat bodems zijn verzadigd: “Wat echt zou helpen is een langere, drogere periode.” Waterschap Brabantse Delta ziet toch een lichtpuntje: alles wordt in het werk gesteld om het vele water vast te houden voor … drogere tijden.

Weer of geen weer, aardappelen kunnen toch geoogst worden: