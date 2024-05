Boeren kunnen het land weer op, maar: 'Het is nog wel een beetje nattig'

De weersomstandigheden waren eind vorig jaar en begin dit jaar niet echt om over naar huis te schrijven. Door de hoeveelheid regen raakten akkers verzadigd en konden bijvoorbeeld de aardappels maar mondjesmaat worden geoogst. Inmiddels is het tij gekeerd. Er wordt weer driftig geboerd, al is de grond nog wel wat nattig. "Bijna al onze landbouwmachines zijn gelukkig weer aan het werk", zegt Michel Verkuijlen van loonwerkbedrijf Jennissen uit Den Dungen.

"De akkers zijn nog wat nattig, maar al wel beter dan eind vorig jaar", zegt aardappelboer Corné van Merriënboer uit Kruisland. "Vorig jaar is het ondanks de natte omstandigheden op het nippertje gelukt om de aardappels te oogsten. Dat ging met bloed, zweet en tranen, net voor de vorstperiode begon."

Van Merriënboer vertelt dat de meeste boeren al begonnen zijn met het poten van aardappels voor eind 2024. "Dat gaat prima op de wat drogere percelen, zeker nu de zon een paar dagen heeft geschenen." Voor de teelt is de boer ook afhankelijk van het weer. "Er worden voor de komende dagen wel de nodige regen- en onweersbuien voorspeld. De vooruitzichten zijn goed, maar als er veel water gaat vallen dan zijn de aardappels in oktober nog niet volgroeid om te oogsten."

Het iets drogere voorjaar is een zegening voor de loonbedrijven, zoals Jennissen uit Den Dungen. "Het is gelukkig wat droger op het land, maar nog wel steeds aan de natte kant", vertelt Michel Verkuijlen, planner bij het loonbedrijf. "Waar eerder dit jaar de landbouwmachines nog stilstonden, zijn ze nu bijna allemaal aan het werk." Op de hogere en drogere percelen is grondbewerking en maaien goed te doen, vertelt Verkuijlen. "Op de nattere percelen is nog steeds afwachten of het gaat lukken. We moeten in korte tijd veel werk verzetten en tegen onze grens aan werken. Dat is natuurlijk ook een goed teken."

"Het wordt zoetjesaan beter, maar de weerverwachting geeft wel veel regen aan voor de komende dagen", zegt ook melkveehouder John van der Aa uit Sint-Michielsgestel. Hij heeft zo'n 130 koeien en evenveel jongvee. "De grote vraag is: waar gaan die buien vallen. In de laatste tien weken hebben we zes of zeven keer een grote bui gehad." Het vee van Van der Aa staat grotendeels nog in de stallen. "In deze omgeving is de grond net een spons. We hebben drogere percelen waar de koeien nog net op kunnen. Maar dan moet het niet gaan regenen, want dan lopen ze alles kapot." Van der Aa kan vijf keer per jaar oogsten door gras te maaien. Een keer minder maaien is ook minder voer voor zijn koeien.