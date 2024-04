Het is veel te nat en dus kunnen boeren het land niet op

Regen, regen en nog eens regen. Het is nat dit jaar en dat zorgt voor flink wat vertraging bij het inzaaien van bijvoorbeeld aardappels, bieten en uien. Loonwerkers zitten thuis omdat de grond in veel gevallen te nat is om de oogst voor dit jaar te planten. Met alle gevolgen van dien voor boeren. Boer Berkers: “Minder groeidagen betekent uiteindelijk minder opbrengst. Dat gaat zeker iets voor de prijzen betekenen, want het is niet alleen hier maar in heel Europa nat.”

“De neerslag is extreem”, zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza en Omroep Brabant. “De hele winter is er heel veel neerslag gevallen, ook in februari. We hebben te maken met recordniveaus.” In de eerste drie maanden van dit jaar viel er al ruim 275 millimeter regen. In 2020 was dit 192 millimeter. De enorme hoeveelheden water zorgen voor de nodige overlast voor boeren die nu moeten zaaien om later dit jaar een goede oogst binnen te kunnen halen. "Het grondwaterpeil staat ook erg hoog", zegt Klaassen.

Mario Berkers, voorzitter van de vereniging van boeren en tuinders, de ZLTO, in De Peel, weet er alles van. “We hebben vorige week nog een bijeenkomst gehad. Loonwerkers zitten duimen te draaien omdat ze het land niet op kunnen. Alles loopt achterstand op en dat is bijna niet meer in te halen. Dat zijn de verhalen die ik hoor.” Daarnaast moeten bepaalde gewassen op tijd de grond in, zoals uien of aardappels. Als het laat is om een bepaald gewas nog te zaaien of poten wordt er voor iets anders gekozen. “Anders wortelen ze niet meer goed in de aarde”, legt Barkers uit.

Berkers, die het bedrijf van zijn ouders in Vlierden 35 jaar geleden overnam, is al boer ‘sinds zijn geboorte’ 62 jaar geleden. Hij heeft het weer de afgelopen decennia duidelijk zien veranderen. “Het voorjaar valt steeds vroeger dan jaren geleden. Dat heeft zo zijn voordelen, maar met dit weer hebben we er juist heel veel last van.” Er is overleg met de provincie en de waterschappen, zegt Berkers. Maar het water is soms lastig te managen, vooral omdat het weer zo onvoorspelbaar is. “Nu zitten alle reservoirs overvol, maar je kunt straks zomaar weer een droge periode krijgen.”

Weerman Klaassen verwacht voorlopig geen droge periode, waar de boeren zo op hopen. Ook de komende weken rekent hij op dagen met neerslag, al is het niet meer in dezelfde hoeveelheden als de afgelopen weken. “Maar wanneer er echt een droge periode aanbreekt, is niet te zeggen. Het is wachten op een hogedrukgebied boven Europa die alle storingen verdrijft."

