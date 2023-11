Oogsten van aardappels en suikerbieten is lastig door regen: 'Heel extreem'

Al weken lijkt er geen einde te komen aan de regen. Boeren kunnen hun aardappels en bieten moeilijk oogsten met al die blubber, blijkt uit een belronde van Omroep Brabant. "Zo extreem veel regen heb ik in jaren niet meer gezien", zegt suikerbietenboer Simon de Feijter uit Dinteloord.

De laarzen van boer Simon zakken diep weg in de klei. "Het is echt niet normaal", mompelt hij. Eigenlijk had hij zijn suikerbieten allang willen oogsten. Dat gaat zelfs met de modernste landbouwmachines lastiger in deze modder. "Je rijdt dan heel je grond naar de Filistijnen. Daardoor heb je volgend jaar minder opbrengst."

Boete

En dus stelt hij zijn oogst al maanden tevergeefs uit: het blijft te nat. "Dit is een extreem jaar. Je moet terug naar 1998 voor zo'n nat najaar", zegt de boer, die al decennia meedraait. Toch moet hij volgende week echt gaan oogsten, omdat de fabriek dat wil. Bijkomend nadeel: aan de bieten blijft meer modder kleven. "Dan moet ik een boete aan de fabriek betalen."

De grootste pijn zit bij de aardappelboeren. Aardappels zijn veel moeilijker uit de grond te krijgen dan bieten. "De machines kunnen het niet aan. Die lopen vast", zegt aardappelboer Corné van Merriënboer uit Kruisland. Hij heeft 14 hectare aan aardappels, die hij al weken niet kan oogsten.

140.000 euro

Aardappels kunnen ook minder goed tegen vorst. En laat die vrieskou de komende nachten nu net voorspeld zijn. "Dat kunnen de aardappelen niet hebben. Dan gaan ze rotten", vervolgt Corné, die flink baalt. "Als de vorst doorzet zijn ze verloren. Dan loop ik 140.000 euro mis", schat hij desgevraagd.

"Het is heel spannend. Dat is het enige wat ik kan zeggen", zegt aardappelteler Aries van Tiggelen uit Steenbergen, die nog 15 hectare aan aardappelen in de grond heeft zitten. Hij zit muurvast tussen de regen van nu en de dreigende vorst. "Een paar ton", zo schat hij het verlies bij stevige vorst. "We zijn al weken aan het strijden tegen het weer."

Dat geldt ook voor boer Kees Breure uit Dinteloord. Hij heeft nog al zijn suikerbieten staan en kan ook een deel van zijn aardappels nog niet oogsten. "Ik kan nu niks."

Met veel regen en vorst op komst worden het dus memorabele nachten voor boeren. "Het blijft spannend, tot de laatste minuut toe", besluit Simon.