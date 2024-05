Explosief naar binnen gegooid bij huis, buurtbewoners opgeschrikt

Bij een huis aan het Vrachelsplein in Oosterhout is maandagnacht zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Door de ontploffing raakte het huis beschadigd.

Het explosief, volgens de politie was het zwaar vuurwerk, werd rond twintig voor één maandagnacht naar binnen gegooid.

Iemand zag daarna twee jongens wegrennen in de richting van de Hamerbijl, zegt de politie. Een buurtbewoner vertelt dinsdagmiddag dat hij twee jongens op een fatbike zag rondhangen die normaal nooit in de straat komen. Een vrouw schrok wakker van de enorme knal die het vuurwerk veroorzaakte. Toen het ontplofte, was er niemand in het huis aanwezig. Er raakte dan ook niemand gewond. Volgens buurtbewoners is het appartement al maanden onbewoond.

Capuchon en pet

De jongens zouden allebei een pet op hebben gehad en een capuchon. Een van de twee was in het zwart gekleed, de ander had een grijs vest aan. De politie zoekt getuigen en camerabeelden en wil graag met mensen die iets weten in contact komen.