Dode vrouw in appartement kwam om het leven door een misdrijf

De 43-jarige vrouw die vrijdagmiddag dood in een appartement aan het Wildpleintje in Goirle werd gevonden, is om het leven gebracht. Dat zegt de politie dinsdag. Onderzoek op haar lichaam heeft dat uitgewezen.

De politie nam vrijdag een kijkje in het appartement na een melding dat er geen contact meer mogelijk was met de vrouw. Agenten vonden vervolgens haar levenloze lichaam. De politie sloot niet uit dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen, maar ze kon ook nog door een ongeluk of zelfdoding zijn overleden. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut op het lichaam van de vrouw, zogenoemde sectie, bevestigt nu dat ze om het leven is gebracht. Volgens de politie zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Ze roept daarom mensen op zich te melden wanneer ze meer weten over deze zaak.