Het was pompen of verzuipen voor festival Intents, na de hevige regenval van de afgelopen tijd. Komend weekend kamperen 19.500 bezoekers op de festivalcamping in Oisterwijk. Het festivalterrein is gelukkig in goede staat. Met man en macht wordt gewerkt om ook het kampeerterrein droog te houden. Bekijk in de video hoe dat gaat.