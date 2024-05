Jongen die Megan doodde met 35 messteken moet langer behandeld worden

Julian D. (20), de man die de 15-jarige Megan doodstak in 2019, moet nog langer worden behandeld. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. In mei 2022 werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot de maximale straf van twee jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs. Zijn celstraf heeft hij al uitgezeten. Zijn jeugd-tbs werd dinsdag verlengd met 18 maanden.

Julian D. is de ex-vriend van Megan, ook zat hij bij haar in de klas. Op 19 augustus 2019, de eerste dag van het schooljaar 2019/2020, stak hij Megan dood in de keuken van het huis van haar moeder. Megan had 35 steekwonden.

Het hof oordeelde dat de jongen niet in een opwelling heeft gehandeld, maar erover heeft nagedacht. Zo werden opvallende aantekeningen in de telefoon van de jongen gevonden.

Megan had de relatie met de jongen uitgemaakt. Hij was jaloers dat ze mogelijk contact had met een ander. In zijn notities schreef hij in het Engels: ‘Als ik je niet kan hebben, dan kan niemand dat'. Ook schreef hij: ‘Het spijt me, maar je moet dood voor het te laat is'. In de keuken van haar ouderlijk huis stak hij het meisje vervolgens dood.

Julian D. zit nu in een jeugdinrichting en de rechtbank vindt dat zijn behandeling nog niet klaar is. Volgens de mensen die hem behandelen, is er sprake van een voorzichtig positieve ontwikkeling en is er nog meer tijd nodig.

Er is nog steeds een hoog risico dat D. opnieuw in de fout gaat. Hij heeft te weinig inzicht in zijn eigen emoties en de rechtbank maakt zich ook zorgen dat hij zich nog steeds niet kan inzien wat er met hem is. Voor de veiligheid van anderen wordt de tbs-maatregel daarom met achttien maanden verlengd.

Sinds afgelopen januari mag Julian D. op begeleid verlof. Hierdoor kan hij stapsgewijs weer contact maken met anderen en zijn emoties weer trainen. Tijdens het verlof wordt D. geobserveerd en die ervaringen worden weer meegenomen in het behandeltraject.