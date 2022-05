Jongen die Megan doodde met 35 messteken veroordeeld voor moord

De jongen die de 15-jarige Megan uit Breda doodstak, is in hoger beroep veroordeeld voor moord. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat er sprake was van een vooropgezet plan, zo bleek woensdagochtend. De rechtbank veroordeelde de jongen eerder nog voor doodslag. De straf blijft hetzelfde: de maximale straf van twee jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs.

De jongen is de ex-vriend van Megan. Hij zat bij haar in de klas. Op de eerste schooldag, 19 augustus 2019, stak hij Megan dood in de keuken van het huis van haar moeder. Megan had 35 steekwonden.

Eind januari veroordeelde de rechtbank in Breda hem al tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs, voor doodslag. Daartegen ging de jongen in beroep. Het hof spreekt nu van moord, omdat er sprake was van een vooropgezet plan.

' Ongeloofwaardig'

Het hof vindt dat de jongen niet een opwelling heeft gehandeld, maar erover heeft kunnen nadenken. Zo zijn notities en aantekening in de telefoon van de jongen gevonden.

De jongen beweerde eerder dat hij uit zelfverdediging handelde en dat Megan hem eerst met een mes stak. Het hof vindt dat ongeloofwaardig.

Gesloten deuren

De rechtszaak speelde zich eerder af achter gesloten deuren omdat de dader minderjarig was toen hij Megan doodde. Hij was 16 jaar oud en dus geldt het jeugdrecht. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

