Apetrots liepen zo'n 250 kinderen in een heuse vlaggenparade het veld op van 'De Spelen' bij hockeyclub Oranje-Rood in Eindhoven. Het doel van deze juniorversie van de Olympische Spelen? Meer kinderen uit arme gezinnen aan het sporten krijgen. Deze kinderen hebben meer last van fysieke en mentale problemen dan leeftijdsgenootjes met een welvarende achtergrond.