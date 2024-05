NAC houdt volle focus na overwinning: 'Niet de luxe om rustig aan te doen'

NAC is na de 6-2 winst op Excelsior hard op weg naar de Eredivisie. Van lichte promotiekoorts is geen sprake meer, de supporters kunnen niet wachten op een terugkeer naar het hoogste niveau. Toch proberen de spelers van NAC de hoge verwachtingen te temperen. "Of we met een been in de Eredivisie staan? Dat tweede been is in ieder geval nog helemaal nergens", zegt verdediger Jan Van den Bergh.

Van den Bergh is een sensatie deze play-offs. De verdediger scoort, geeft assists, gaat voorop in de strijd en is berucht vanwege zijn verre ingooien. De Belg is trots op de teamprestatie in de vijf gespeelde wedstrijden in de play-offs. "We laten zien dat het niveau in de competitie niet het niveau was dat we kunnen halen. We spelen met zoveel drang naar voren en met een hoge intensiteit. En dan zo'n geweldig publiek dat je naar voren duwt. Het was een avondje NAC voor in de geschiedenisboeken."

De ruime overwinning van dinsdag wil volgens de verdediger nog niks zeggen. "Het eerste dat we in de kleedkamer tegen elkaar hebben gezegd, is dat we absoluut niet de luxe hebben om het rustiger aan te doen bij de volgende wedstrijd in Rotterdam. We moeten ons volledig focussen en alles geven."