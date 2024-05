Auto die dodelijk ongeval veroorzaakte 'kwam op verkeerde weghelft terecht'

Er is meer duidelijk over de toedracht van het dodelijke ongeval op de Provincialeweg N321 in Beers dinsdagmiddag. De 91-jarige vrouw uit Cuijk die om het leven kwam, zat in een auto waarvan de bestuurder opeens op de verkeerde weghelft terechtkwam. Dat vermoedt de politie.

"De toedracht is nog in onderzoek, maar vooralsnog lijkt het erop dat een bestuurder door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht is gekomen en vervolgens drie andere auto’s heeft geraakt", meldt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van die auto was een 56-jarige vrouw uit Beers. Het dodelijke slachtoffer zat bij haar in de auto. Nasleep

Drie bestuurders van drie tegemoetkomende auto's raakten gewond. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Berghem, een 53-jarige vrouw uit Grubbenvorst en een 59-jarige man uit Cuijk. Er gingen meerdere ambulances en een brandweerauto naar de plek van het ongeluk. Beelden van de nasleep van het ongeval: