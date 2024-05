Faillissement dreigt voor Co-Med, Brabanders mogelijk zonder huisarts

Schuldeisers vragen om het faillissement van de zorgtak van huisartsenketen Co-Med. De rechter in Maastricht buigt zich volgende week over de zaak, schrijft NRC. Dit zou kunnen betekenen dat duizenden Brabanders zonder huisarts komen te zitten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zich halverwege april ook uitgesproken over de keten. Patiënten van meerdere huisartsenpraktijken van Co-Med lopen volgens de IGJ grote risico's doordat de praktijken slecht bereikbaar zijn. Ook heeft het bedrijf te weinig artsen of medisch deskundige medewerkers beschikbaar.

Omstreden aanpak Co-Med

Co-Med heeft vestigingen in Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Oirschot. Het bedrijf springt in op het huisartsentekort in Nederland. Als een huisarts met pensioen gaat en er geen opvolger te vinden is voor de vestiging, neemt Co-Med de praktijk over. Het bedrijf verklaarde eerder aan Omroep Brabant dat het dat doet omdat de praktijken anders zouden verdwijnen.

Maar de aanpak van het bedrijf is omstreden. In Breda werden alle huisartsen vervangen door 'waarnemers'. Patiënten konden er alleen nog voor spoedzorg terecht. Tientallen (oud-)werknemers van Co-Med waarschuwden onlangs dat alles bij het bedrijf zou draaien om geld.