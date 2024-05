Geen zwaar beveiligde cellen in Kamp Vught, oorlogserfgoed blijft behouden

De voormalige SS-gevangenis van Kamp Vught wordt toch geen bunker voor topcriminelen. Dat meldt dagblad Trouw dat inzage heeft gehad in een brief van demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Daarin laat de bewindsman aan Nationaal Monument Kamp Vught weten dat het gebouw blijft behouden. Kamp Vught heeft grote nationale waarde als oorlogserfgoed.

Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer in met de bouw van acht zwaar beveiligde cellen in de gevangenis, na een voorstel van de VVD en PVV.

Dat was tegen het zere been van veel mensen. Waartoe ook zeven experts behoorden, onder wie directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught en erfgoedhoogleraar Rob van der Laarse. Deze laatste sprak van 'een enorme blunder'.

Trouw schrijft woensdag dat minister Weerwind zich heeft laten overtuigen door de protesten en aangeeft geraakt te zijn door de brief van de erfgoedexperts. Hij noemde de geschiedenis van de strafgevangenis 'intens ingrijpend en verdrietig'. Daarom heeft hij besloten af te zien van het oorspronkelijke plan.

Bunkerdrama

In de strafgevangenis, ook wel De Bunker genoemd, brachten honderden verzetsmensen hun laatste uren door. Op de nabijgelegen fusilladeplaats werden 329 verzetsmensen geëxecuteerd. In de gevangenis vond in januari 1944 het ‘bunkerdrama’ plaats: 74 vrouwelijke gevangenen werden opgesloten in één krappe cel. In die nacht overleden tien van hen.

Historische waarde

Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, reageerde opgelucht. "Het is alsof de minister en de Tweede Kamer nu écht zien wat de historische waarde is van deze voormalige SS-gevangenis. Het treft mij dat de minister schrijft dat ons meedenken wordt gewaardeerd", zo laat hij in een reactie aan Trouw weten.

