10.000 euro voor gouden tip die leidt naar dader aanslag op huis agent

De politie looft tienduizend euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader(s) van de aanslag op het huis van een agent aan de Passendalestraat in Breda. De politie verdenkt twee jongeren van betrokkenheid, maar denkt dat er meer jongeren bij de aanslag betrokken zijn. De beloning moet leiden tot de arrestatie van die jongeren.

Op 15 januari werden tijdens een actie in Breda-Noord drie verdachten aangehouden. Twee van hen, jongens van 16 en 17 jaar, worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de incidenten op de Passendalestraat. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar zijn nog wel verdachten in de zaak.

Die aanslag met zwaar vuurwerk gebeurde vorig jaar op 17 september. Het ging om een huis van een politieman, zo gaven buurtbewoners aan. Twee weken daarvoor werd op hetzelfde adres een steen door de ruit gegooid. De gebeurtenissen aan de Passendalestraat zorgden voor veel onrust in de wijk.

De politie is er naar eigen zeggen 'van overtuigd dat nog meer jongeren bij deze voorvallen betrokken zijn'. "De speurders zijn namelijk bij het onderzoek gestuit op foto’s die de vermoedelijke daders net voor de aanslag van zichzelf hebben gemaakt. Ook beschikken zij over een foto van de verdachten van het kei-incident die kort voor dat voorval is genomen", laat de politie woensdag weten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Volgens buurtbewoners was er al langer onrustig in de buurt waar de aanslagen zijn gepleegd