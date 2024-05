Het Rat Verlegh-stadion in Breda schudde dinsdag op zijn grondvesten. Na een belabberd seizoen had niemand het meer verwacht. Maar in de play-offs laten de NAC-spelers hun supporters en heel Breda met volle teugen genieten van sprankelend voetbal. Op naar de beslissende tweede finalewedstrijd van komende zondag! Kijk hier naar de video van blije supporters.