Tamara en dochter Lotte zó blij met hun flexwoning: 'Eindelijk eigen plek'

Tilburg is in Brabant koploper met flexwoningen om de woningnood tegen te gaan. De tijdelijke huurappartementen zijn bedoeld voor jongeren, studenten, mensen die uit zorginstellingen komen, vluchtelingen en andere zogeheten spoedzoekers. "Dankzij een flexwoning heb ik eindelijk een veilige plek gevonden. Anders had ik nu nog met mijn dochter in de daklozenopvang gezeten", zegt een blije en opgeluchte moeder.

Net als veel andere steden, worstelt Tilburg met een ernstig woningtekort. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Om snel iets aan het probleem te doen, worden er flexibele woningen gebouwd die zo’n 15 jaar blijven staan. Deze kleine, kant-en-klare huurappartementen vallen onder de sociale huur en worden gerealiseerd door woningcorporaties zoals WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos.

Projecten in de stad

Een van de meest opvallende projecten is 'Het Kompas op Zuid' aan de Ringbaan Zuid. Daar zijn 96 flexwoningen gebouwd. De bewoners hebben twee maanden geleden hun sleutel ontvangen. Het gaat om woningen waarvan 60 procent is bestemd voor spoedzoekers en 40 procent voor kwetsbare mensen die zelfstandig gaan wonen na een zorgtraject bij Prisma, RIBW Brabant of SMO Traverse.

Het Kompas op Zuid streeft naar een gemengde woongemeenschap waar bewoners elkaar helpen en samen activiteiten ondernemen. Het gebouw heeft een duurzaam ontwerp met een houten gevel en biedt een ontmoetingsruimte en gezamenlijke tuin. Het draagt allemaal bij aan een stabiele woonomgeving.

Daklozenopvang

Tot tevredenheid van de nieuwe bewoners zoals Tamara. "Heerlijk, gewoon je eigen plekje. Ik ben twee jaar dakloos geweest door de woningnood. Deze flexwoningen zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor mensen die in een scheiding liggen. Moeders die met hun kind nergens naartoe kunnen. Als ik hier niet terecht had gekund, zou ik nog bij daklozenopvang Traverse hebben gezeten."

De flexwoning biedt Tamara weer stabiliteit. "Ik kan weer met twee benen op de grond staan."

Snelle bouwtijd

René Scherpenisse van Tiwos is trots op het feit dat Tilburg koploper is in Brabant met bijna duizend vergunningen voor flexwoningen. "De woningnood is enorm hoog. De flexwoningen vormen een prima aanvulling op wat we al bouwen."

Een bouwvergunning aanvragen voor deze tijdelijke huurappartementen vergt net zo veel tijd als voor reguliere nieuwbouw. "Het zijn vooral de kosten en de korte bouwtijd die het verschil maken. De flexwoningen aan de Ringbaan Zuid stonden er binnen twee weken. Dat had anders minimaal een jaar geduurd, dat is een enorm verschil."

Bezwaarmakers

Zorgen voor een goede en veilige plek, waar mensen zich kunnen ontplooien en meedoen aan de samenleving. Dat is het doel van iedere wooncorporatie, meent Scherpenisse. Hij plaats daarbij een scherpe kanttekening. "Bij twee projecten die we in Tilburg realiseren, maken omwonenden bezwaar. Ik zou die heel graag willen vragen om eens naar mensen zoals Tamara te kijken. En bedenk dan nog een keer of jouw uitzicht belangrijker is dan een veilig thuis voor iemand anders."

