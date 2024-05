Door vele regen kunnen duizenden festivalbezoekers Intents niet kamperen

Door de vele regenval van de afgelopen weken heeft de organisatie van dancefestival Intents in Oisterwijk besloten een kwart van de camping te sluiten. “We doen een beroep op de medewerking van vooral de Nederlandse bezoekers die hier dicht bij in de buurt wonen", vertelt organisator Rick Liebregts.

Sinds het begin van de opbouw van het festival in mei heeft het bijna onafgebroken geregend. Een deel van de camping is hierdoor onbegaanbaar geworden. Van de 20.000 beschikbare plekken kunnen er zeker 5000 niet worden gebruikt.

Het valt de organisatie zwaar dat zij vooral mensen uit de buurt moet vragen campingtickets te annuleren. "Dat voelt zeer onterecht, want dat zijn juist de mensen die Intents mee groot hebben gemaakt. We begonnen lokaal in 2004 met zo’n 1000 bezoekers en dat waren vooral mensen uit de regio."

Flinke compensatie

"Aan hen moeten we vragen thuis te slapen en dat voelt niet goed, omdat we weten dat het bezoek aan de camping onderdeel is van de totale beleving van Intents Festival", vertelt Liebregts. "Hopelijk is de compensatie die we bieden de bekende pleister op de wonde.”

En de compensatie, die campinggasten die hun reservering annuleren krijgen, is niet mis. Zij krijgen het geld voor de camping, entree en servicekosten terug. Ook krijgen zij de mogelijkheid een deel van het festivalweekend gratis te bezoeken.

Festival gaat gewoon door

Op het terrein van het festival is iedereen nog hard aan het werk om de velden zo droog mogelijk te krijgen. En te houden. "Door de vele regen hebben we wateroverlast. Het festivalterrein is gelukkig in goede staat", zei Jochem Liebregts eerder deze week tegen Omroep Brabant, woordvoerder van het festival.