Twee bewoners gewond bij woningoverval, daders op de vlucht

Aan de Marslaan in Helmond is woensdagavond een woningoverval gepleegd. Daarbij zijn volgens de politie twee bewoners lichtgewond geraakt. Op het moment van de overval waren zij in het huis. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt hen in de wijk met onder andere een helikopter en speurhond.

De twee overvallers zijn gevlucht in de richting van de Venuslaan. Zij dragen volgens de politie donkere kleding. Er wordt ook een sporen- en buurtonderzoek gedaan in- en rondom het overvallen huis. Het onderzoek van de politie trekt veel bekijks in de wijk, laat een 112-correspondent weten.

