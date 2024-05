112-nieuws: scoorrijder gewond bij aanrijding • haperende motor truck A67

01.45

Een bestuurster van den fatbike is gisteravond gewond geraakt op de Kooikersweg in Den Bosch. Het 14-jarige meisje kwam daar in botsing met een auto. Dit gebeurde vlakbij een tankstation. Het meisje is naar een ziekenhuis gebracht. Een traumaheli, die in eerste instantie werd opgeroepen, hoefde uiteindelijk niet te komen. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De politie nam de fatbike in beslag voor onderzoek.