Nepagent vast, droeg kogelwerend vest en reed in auto met blauwe flitsers

Een 53-jarige man is woensdagnacht aangehouden omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij had een vals legitimatiebewijs bij zich en nog andere spullen die mensen moesten overtuigen dat hij echte agent zou zijn. De man uit Zwijndrecht is aangehouden.

De politie kreeg woensdagnacht een melding vanuit Zevenbergen. Daar was een man die zich voordeed als agent. Hij droeg een kogelwerend vest met portofoon. Ook had de man een soort nep politie-legitimatiebewijs. Verder was de auto waarin hij reed voorzien van blauwe zwaailichten.

Verhoor

De echte politie heeft de man vastgezet. Zijn auto en een aantal spullen zijn in beslag genomen. De man wordt donderdag gehoord.

Wat de man precies gedaan had in Zevenbergen, waarna de echte politie werd gewaarschuwd, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt of de man zich op meerdere plaatsen voordeed als agent en wat hij daarmee wilde bereiken.