112-nieuws: scooterrijder gewond bij aanrijding • verdachte niet in school

10.22

De verdachte, die vanochtend tijdens een ruzie op de campus van de Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven iemand raakte met een mes, is niet aangetroffen in het schoolgebouw. Dat laat de politie weten. De verdachte is een man die tussen de 40 en 45 jaar oud wordt geschat. Hij heeft gemillimeterd haar of is kalend, hij heeft een stoppelbaard en hij droeg mogelijk een blauwe sweater met capuchon en een rugzak op het moment van de ruzie.