NAC-clublied klinkt uit draaiorgel: 'Daar krijg ik nooit genoeg van'

Orgelman René Scheepers (57) uit Breda is er helemaal klaar voor. Zondag staat hij met zijn draaiorgel voor het stadion in Breda om NAC muzikaal de Eredivisie in te spelen. Om de sfeer voor het thuisfront te verhogen, heeft hij speciaal het NAC-clublied en ‘Breda, ik hou van jou’ om laten zetten op daaiorgelmuziek. “Mooi toch?! Wat mij betreft, kan het feest beginnen”, lacht René.

Toegegeven, ook deze superfan heeft deze week wat slapeloze nachten achter de rug. Maar na de monsterzege op Excelsior van dinsdag kan het volgens René zondag echt niet meer stuk. ‘Hé hé hé hé hup N.A.C.’ klinkt sindsdien vrijwel non-stop op het terrein van zijn bedrijf in Breda. En René? Die zingt keer op keer mee. “Nee, daar krijg ik nooit genoeg van.” De orgelman werd in Limburg geboren, maar voelt zich na 35 jaar inwoner van de stad een echte Bredanaar. “Ik heb een geel-zwart hart, zeker weten. Mijn draaiorgel heet niet voor niets ’t Turfschip en kijk eens naar de versiering er bovenop. Bredase vlaggetjes uiteraard.”

"Voor en na de wedstrijd en in de pauze ga ik los bij P5."