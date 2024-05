Grote schermen bij stadion NAC, zondag en maandag huldiging

Mocht NAC slagen in de missie om te promoveren naar de Eredivisie, dan wordt dat uitbundig gevierd in Breda. Zondagavond na de wedstrijd tegen Excelsior komt de spelersgroep naar parkeerterrein P5 voor het Rat Verlegh Stadion om te feesten met de supporters. Een dag later is de huldiging in het centrum van de stad.

NAC verdedigt zondagavond vanaf zes uur een 6-2 voorsprong tegen Excelsior. In totaal reizen vierhonderd NAC-supporters mee naar Rotterdam. Op P5 bij het stadion in Breda komen grote schermen te hangen waarop de wedstrijd te zien is. Vanaf drie uur zondagmiddag gaat het terrein al open. Supporters moeten daarvoor wel een kaart kopen. De kaartverkoop start donderdagocht om twaalf uur via www.nac.nl. Vrije toegang

Als NAC promoveert, is de selectie zondagavond rond negen uur terug in Breda voor een eerste huldiging. De poorten van het stadion gaan dan open voor iedereen die wil. Centrum

Op maandag 3 juni is de 'grote huldiging', traditioneel op de Grote Markt in Breda. De start van het programma is om maandagmiddag vier uur.