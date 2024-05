Dit krijg je bij een winnend bod op het veelbesproken Fort Oranje

1/3 Fort Oranje is gelegen aan de Rijsbergseweg in Breda (foto: Foto: Vastgoedveiling.nl/Daan Epskamp).

Wil jij de nieuwe eigenaar worden van de voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen? Het terrein wordt woensdag 26 juni geveild. Je mag alleen bieden als je een borg van 25.000 euro stort en een registratieverklaring van Vastgoed Veiling ondertekent in het bijzijn van een notaris. De borg moet uiterlijk maandag 24 juni om negen uur 's ochtends binnen zijn. Alleen mensen die aan deze eisen hebben voldaan, mogen een dag later het terrein bezichtigen. Op onderstaande foto's zie je alvast een beetje wat je kunt verwachten.

Over Fort Oranje aan de Bredaseweg in Rijsbergen was jarenlang veel te doen. Pandjesbaas Cees Engel kocht het terrein in 2002. Tot die tijd stond de Rijsbergse camping hoog aangeschreven als familiecamping. Maar nadat Engel eigenaar werd, ging de reputatie van Fort Oranje achteruit en vanaf 2009 stond de familie Engel steeds vaker in de rechtszaal. Caravans werden niet goed onderhouden, chalets waren verzakt of beschimmeld en er was criminaliteit. Er leefden arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden en sommige vakantiewoningen veranderden in hennepplantages.

In 2017 werd de camping definitief gesloten. Veel permanente bewoners waren verdrietig dat ze van de camping af moesten. De familie Engel had het beheer van de camping toen al moeten afstaan aan de gemeente Zundert. Maar ook na de sluiting van Fort Oranje ging de juridische strijd over de gang van zaken op Fort Oranje gewoon verder. Uiteindelijk verloren Cees Engel en zoon Jan de bodemprocedure tegen de gemeente Zundert over de sluiting van de camping. De rechter oordeelde in 2021 dat de gemeente Fort Oranje mocht sluiten en geen misbruik van bevoegdheden maakte.

Zo ziet Fort Oranje er op dit moment uit: