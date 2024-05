Man (41) aangehouden voor bedreiging met mes op hogeschool

De man die donderdagochtend een medewerker van Fontys Hogeschool Eindhoven zou hebben bedreigd en verwond met een mes, is aangehouden. De politie hield de verdachte man zonder vaste woon-of verblijfplaats aan voor een inbraak later die ochtend. Toen werd duidelijk dat hij ook verdacht werd van de bedreiging in de onderwijsinstelling aan de Rachelsmolen.

De verdachte zit vast. Donderdagochtend werd de school tijdelijk ontruimd door de bedreiging. De politie had het over een bedreiging en schermutseling met een mes. Het leek hierbij niet om 'een bewust tegen de instelling gerichte actie te gaan'. Een medewerkster van de hogeschool werd rond tien voor acht met een mes bedreigd door een voor haar onbekende man. Dit gebeurde in een toiletruimte. De vrouw raakte lichtgewond aan haar hand. Wat er precies is voorgevallen moet blijken uit verder onderzoek, zegt de politie. Het is niet duidelijk of het om een leraar gaat. Studenten spraken van een docent die verwond zou zijn geraakt. Hogeschool tijdelijk ontruimd

De politie vermoedde dat de verdachte zich mogelijk verscholen hield in de hogeschool. Daarom werd de onderwijsinstelling tijdelijk ontruimd. Het hele complex werd doorzocht, maar de verdachte werd niet gevonden. Later donderdagochtend, rond tien uur, vond een inbraak plaats in een bedrijfspand aan de Nuenenseweg in Eindhoven. De politie hield de verdachte daar op heterdaad aan. De man voldeed ook aan het specifieke signalement van de verdachte van de bedreiging in de hogeschool. De politie vermoedt dat het om dezelfde man gaat, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.