Stiefdochter tien jaar seksueel misbruikt: zwaardere straf bij hof

Een man van 66 gaat drie jaar langer de cel in voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank legde hem eerder negen jaar cel op. In hoger beroep kreeg de man deze week een gevangenisstraf van twaalf jaar (met aftrek van voorarrest). Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 12.000 euro betalen.

Uit de zaak blijkt dat het slachtoffer negen was toen de man zich voor het eerst aan haar vergreep. Dat was in 2011. Het kwam aan het licht nadat het slachtoffer later aan een collega vertelde dat ze werd misbruikt door haar stiefvader. Daarna deed ze aangifte.

'Grote impact'

Volgens het hof heeft de man gedurende tien jaar seksueel misbruik gepleegd, inclusief verkrachting. Dit gebeurde in hun huis in Den Bosch, maar ook op de Filipijnen. Ook had hij duizenden pornografische beelden van jonge meisjes in zijn bezit. Een deel maakte hij zelf, onder andere tijdens seksuele handelingen met zijn slachtoffer. Het hof stelt vast dat dit alles nog steeds een ‘grote impact’ heeft op deze vrouw.

Zowel tijdens de behandelingen bij de rechtbank als in hoger beroep verklaarde de Bosschenaar dat ook het slachtoffer plezier had beleefd aan de seks. Hij zei verder dat het initiatief van beide kanten kwam en dat hij altijd goed voor haar heeft gezorgd. De man bleef hierbij, terwijl hiervoor in het strafdossier geen aanwijzingen zaten.

'Volstrekt onbegrijpelijk'

Het hof acht zijn beweringen volstrekt onbegrijpelijk en verwijt de man een compleet gebrek aan zelfinzicht en verantwoordelijkheid. Met deze houding brengt hij nog meer schade toe aan het slachtoffer, zo werd in hoger beroep vastgesteld.

De man heeft narcistische trekken, een pedofiele stoornis en een seksuele voorkeur voor jongere, meisjesachtig ogende Aziatische vrouwen. Het hof sluit niet uit dat de Bosschenaar, die acht kinderen en dertien kleinkinderen heeft, in herhaling valt. Ook om deze reden is besloten tot een langdurige gevangenisstraf.

