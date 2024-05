Bestuur boeddhistische tempel bijt in het stof bij rechter

Het bestuur van de boeddhistische tempel in Waalwijk heeft vier mensen voor de rechter gedaagd, omdat ze bezig zouden zijn met een lastercampagne tegen het bestuur. Bij de zitting in Breda deze donderdag deed de rechter meteen de uitspraak dat hij niet inhoudelijk naar de zaak kan kijken, omdat het bestuur niet goed heeft onderbouwd wie zich precies schuldig maakt aan wat voor smaad en laster.

Bij de Waalwijkse tempel is een machtsstrijd gaande sinds het aantreden van de nieuwe bestuursvoorzitter Toine van Beek in april 2022. Hij zegt dat er in het verleden geld is verdwenen uit de kas en zette een professionele administratie op. Een groep van ongeveer vijftig mensen was het niet eens met manier waarop Van Beek orde op zaken bracht en begon een lastercampagne tegen het bestuur.

Grote financiële gevolgen

Op Facebook werden zonder bewijs verschillende roddels over Van Beek verspreid. Zo zou hij op kosten van de tempel een auto hebben gekocht voor zijn zoon. Ook zou hij de tempel willen verkopen en het geld in eigen zak steken. Tijdens de zitting zei de advocaat van het bestuur dat de achterliggende gedachte is om de voorzitter af te laten treden. De groep wil zo de macht in het bestuur weer terugkrijgen.

De advocaat van de mensen die zijn aangeklaagd door het bestuur, zegt dat het juist voorzitter Van Beek is die de situatie escaleert. “Hij zet de boel onder druk. Mijn cliënten hebben zich niet schuldig gemaakt aan smaad en laster, maar hebben gehandeld in het algemeen belang van de tempel. De opstelling van Van Beek helpt niet.”

Het bestuur ziet ook de gevolgen van het conflict. “Het aantal bezoekers en donaties neemt drastisch af. Het zal niet morgen tot een faillissement leiden, maar het gaat wel hard”, aldus de advocaat van het bestuur. Het bestuur eiste van de lasteraars dat ze de kosten van de procedure zouden betalen en daarnaast 50.000 euro voor de gemiste inkomsten van de tempel.

Niet goed onderbouwd

De rechter deed donderdagochtend aan het einde van de zitting meteen uitspraak in de zaak. Volgens de rechter heeft de advocaat van het bestuur niet goed onderbouwd wie precies welke smadelijke berichten op Facebook heeft geplaatst, wat de gevolgen zijn van die specifieke posts en waarom die echt niet door de beugel kunnen.

De rechter zei tegen de gedaagden: “Ik wil u wel waarschuwen dat u nu niet zomaar alles mag roepen. Sommige uitlatingen kunnen wel onrechtmatig zijn”, aldus de rechter. Maar omdat de onderbouwing dus niet goed is, kijkt de rechter verder niet inhoudelijk naar de zaak. Wel adviseerde de rechter de partijen om met elkaar in gesprek te gaan en de gulden middenweg te bewandelen.

DIT WIL JE OOK LEZEN:

Thailand zet Waalwijkse bestuurder onder druk nadat hij fraude ontdekte Monnik uit Waalwijk vreest uitzetting: 'De haat richting mij zit zo diep'