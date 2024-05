Veel vertraging op N65 door ongeluk en festivalbezoekers Intents

Een lange file op de N65 na een ongeluk en vanwege dancefestival Intents (foto: Toby de Kort). Automobilisten moesten vrijdagochtend geduld hebben op de N65 bij Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende 1/2 Een lange file op de N65 na een ongeluk en vanwege dancefestival Intents (foto: Toby de Kort).

Verkeer op de N65 van Den Bosch in de richting Tilburg moet vrijdagochtend rekening houden met een lange file voor Berkel-Enschot. Volgens de ANWB is dit het gevolg van een ongeluk en de vele bezoekers die onderweg zijn naar dancefestival Intents in Oisterwijk.

Rond kwart voor tien 's ochtends was de file vijf kilometer lang. De ANWB waarschuwde op dat moment voor ruim een uur vertraging vanaf de afrit Haaren. Sinds elf uur is de vertraging afgenomen tot veertig minuten. Het verkeer richting Tilburg krijgt het advies om te rijden via Eindhoven over de A2 en de A58. Drijfnat weer

Intents is een van de grootste dancefestivals van Nederland. Op tien podia treden dit weekend vierhonderd artiesten op. Het festivalterrein heeft wel veel last van het drijfnatte weer van de afgelopen tijd. Sinds het begin van de opbouw van het festivalterrein in mei regende het bijna onafgebroken. Een deel van het campingterrein is hierdoor onbegaanbaar. Daarom besloot de organisatie een kwart van de camping te sluiten. Van de twintigduizend beschikbare plekken kunnen er zeker vijfduizend niet worden gebruikt. Zo moeten de kampeerders op de Intents-camping droge voeten houden:

