Man (19) dreigde te schieten op skate-event: verplichte opname

Een man van negentien uit Oss wordt verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf bij een evenement. Hij had het plan om tijdens een skate-event in Den Bosch het podium te betreden om daar te gaan schieten. De man uitte de bedreigingen tijdens zijn verblijf in een instelling in Oss. Eerder had hij daar al terroristische ideeën gedeeld en die waren zo gevaarlijk dat de GGZ Oost-Brabant hiervan melding maakte bij de politie.

Zijn ‘terroristisch gedachtengoed kon niet binnenskamers blijven', zo vertelde een behandelaar tijdens een rechtszaak vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Na de melding bij de politie werd de jongeman aangehouden, dat was in november vorig jaar. De verdachte verblijft sindsdien in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught. Op deze afdeling verblijven gedetineerde patiënten die veel zorg nodig hebben, omdat ze kampen met psychische problemen.

Verplichte behandeling

De rechtbank in Den Bosch besloot de man op te nemen in Huize Padua, bij Boekel, waar hij verplicht zal worden behandeld. Opname voor een periode van een half jaar in een kliniek is hard nodig, om de verdachte tegen zichzelf in bescherming te nemen, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook wordt hiermee voorkomen dat hij beïnvloed kan worden door andere gevangenen met terroristische bedoelingen, zo stelde de behandelaar.

Reclassering Nederland noemt de Ossenaar een ‘kwetsbare jongen’. Volgens de rechtbank is met hem ‘heel erg veel aan de hand’. De verdachte kampt met diverse psychische problemen: schizofrenie, psychotische stoornissen, depressieve stemmingen, verslaving en autisme. Hij is hiervoor al lang in behandeling.

'Man wilde gaan rappen'

De officier van justitie meldde desgevraagd dat de verdachte ontkent dat hij met een aanslag heeft gedreigd en dat hij hierbij schietbewegingen heeft gemaakt. Hij zou iets hebben gerapt en dat is 'echt verkeerd' overgekomen, zo luidt zijn verweer. De vermeende terrorist zou zelfs zijn uitgenodigd om te komen rappen tijdens het evenement. Toch blijft het Openbaar Ministerie bij zijn beschuldiging.

Tijdens de zitting verklaarde de verdachte dat het ‘matig’ met hem gaat en dat hij wil meewerken aan een behandeling: “Aanvankelijk ging het erg slecht met me. Ik moest veel overgeven, ben een stressroker. Ik voel me nu heel gespannen en vind het prima wat er gaat gebeuren. Ik heb zorg nodig en die zou ik graag willen ontvangen.”