Motorscooterrijder (24) die fietser aanreed heeft geen rijbewijs

De 24-jarige bestuurder van een motorscooter, die donderdag op de Terheijdenseweg in Breda een fietser aanreed, blijkt niet het vereiste motorrijbewijs te hebben. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag.

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

De bestuurder van de motorfiets reed over de Terheijdenseweg. Hij kwam vanaf de Nieuwe Kadijk en reed in de richting van de Speelhuislaan. De fietsster kwam vanaf de Lachapellestraat en wilde de Terheijdenseweg oversteken en werd daarbij van rechts aangereden door de motorrijder. Beide kwamen ten val. De motorscooter reed nog door tegen een geparkeerde auto.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Politie ergert zich mateloos aan mensen die afzetlint negeren