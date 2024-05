Rijexamens massaal afgezegd door enorme drukte op de N65

Veertig rijexamens zijn vrijdag afgezegd of verplaatst omdat de N65 vaststaat met bezoekers die op weg zijn naar dancefestival Intents in Oisterwijk. "En er zijn al enorme wachttijden voor examens", zegt rijleraar Henry Schouten. "Het CBR had dit kunnen weten en de examens ook ergens anders kunnen afnemen."

"We hebben met rijleraren een groepsapp en wisten vanmorgen al dat het mis zou gaan. Vermijd Oisterwijk. We begrijpen niet waarom het CBR niet voor een andere locatie heeft gekozen, in Eindhoven of Den Bosch." Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) had kunnen weten dat dit weekend het dancefestival Intents voor drukte zou zorgen, vinden de rijinstructeurs.

"Het examen van vanmorgen is al afgezegd en of die van vanmiddag nog doorgaat, is afwachten", zegt de rijinstructeur uit Udenhout over de examens die twee van zijn leerlingen vandaag zouden afleggen. Hij is niet de enige met leerlingen die geen examen kunnen doen.

Als rijleraar heeft hij erg veel last van dit soort late afzeggingen van het CBR. "Ik krijg boze leerlingen en boze ouders aan de lijn, want de wachttijden voor een examen zijn lang." Iemand die nu klaar is om af te rijden, kan met een beetje geluk in augustus of september op examen, legt Schouten uit.

Nieke uit Udenhout zou vrijdagmorgen afrijden, maar dat ging door de enorme drukte op de weg niet door. "Ja, ik baal enorm. Ik was er helemaal klaar voor. Ik heb er best lang over gedaan, ben van rijleraar gewisseld en heb veel lessen gehad. Ik zou een kwartier later worden opgehaald toen ze afbelden. Heel irritant."

Want wanneer ze opnieuw op kan, weet ze nog niet. "Ik krijg nu voorrang, maar het gaat toch weer langer duren. Ik ben bijna 18 en dus had ik 'm graag nu gehaald." Als het lang duurt, zal ze wat extra lessen moeten nemen. "Gelukkig betalen mijn ouders mijn rijbewijs."

"We hadden ons programma vandaag al aangepast en in de ochtend geen examens ingepland", zegt een woordvoerder van het CBR. "Nu zijn er veertig examens verplaatst in goed overleg met rijscholen en kandidaten. We bekijken per uur en verwachten later weer examens te kunnen rijden."

Het festival had bezoekers opgeroepen niet met de auto te komen. "Maar daar lijkt geen gehoor aan te worden gegeven", zegt de woorvoerder. "Uiteraard gaan we voor volgend jaar opnieuw in gesprek met het festival om dit soort overlast te voorkomen."

