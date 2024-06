Leo helpt stadsgenoten met het bouwen van hun eigen weer- en meetstation

Meten is weten. Daarom hangen in verschillende Tilburgse achtertuinen meetstations die data over temperatuur en luchtvochtigheid verzamelen. Ook bij Leo Remijn. “Er zijn grote verschillen. In de binnenstad kan het wel acht graden warmer worden dan het buitengebied”, vertelt hij.

Marleen Kuijsters & Floor Foole Geschreven door

“Hier zie je alle plekken in Tilburg waar meetstations hangen die meten hoe warm en vochtig het wordt, van de Blaak tot Noord”, zegt Leo terwijl hij op zijn computerscherm wijst. De site van 'Meet je Stad' staat open, alle data die de meetstations dankzij sensoren verzamelen, komen daar binnen. “Het is belangrijk om de temperatuur op verschillende plekken in de stad te meten en klimaatverandering op straatniveau in kaart te brengen, want er zijn grote verschillen”, legt Leo uit. “Zeker in straten met asfalt waar weinig schaduw is van bomen kan de temperatuur behoorlijk oplopen, tot wel 40 graden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de binnenstad." "Op hetzelfde moment kan het in een park een paar honderd meter verderop een stuk koeler zijn. Zeker als er ook water is. De gemeente en inwoners kunnen de informatie gebruiken om te bepalen op welke plekken er snel iets moet veranderen. Denk aan het planten van bomen, het aanleggen van een geveltuin of een pleintje met fonteintjes.”

"Begroeiing van je muren biedt verkoeling. Een airco is niet nodig."

Leo leert stadsgenoten hoe ze een meetstation in elkaar kunnen knutselen. Dat doet hij in het FutureLab van de LocHal onder de vlag van het project 'Meet je Stad'. Hij omschrijft het project als citizen science, burgerwetenschap. “Ik maak me zorgen over het klimaat. Het is mijn belangrijkste doel om mensen bewust te maken van klimaatverandering”, zegt hij met een serieuze blik. “Ik hoop dat mensen zien dat zij zelf regie kunnen nemen en in actie kunnen komen." Zo heeft hij thuis in de Capucijnenstraat alle kieren van zijn huis gedicht en een geveltuin aangelegd. "Want begroeiing van je muren biedt verkoeling. Een airco is niet nodig", weet Leo. "We hebben ook de regenpijp losgekoppeld, nu loopt het regenwater in plaats van in het riool de tuin in. Dat is goed voor de bodem en de planten.” Binnenkort komen er in Tilburg nog wat meetstations bij. Deze keer voor fijnstof. Dat is een vorm van luchtvervuiling die bestaat uit kleine deeltjes die in de lucht zweven. Zeker op plekken met veel verkeer, houtkachels en industrie kan de uitstoot hoger zijn. Vooral als er weinig wind is en veel zon kan de concentratie fijnstof toenemen.

"Meten is weten, dus data verzamelen is erg belangrijk."