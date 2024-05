Natste meimaand in jaren: 'Vier keer zoveel regen als normaal'

Er viel op de natste plekken in onze provincie vier keer zoveel regen als normaal in deze tijd van het jaar. Daarmee is dit de natste meimaand in jaren, volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. In Wintelre staan bewoners tot hun knieën in het hoge water en zetten zij alles op alles om het water weg te pompen. "Ik kijk met samengeknepen billen naar het weerbericht."

Klets- en kletsnat was het deze maand. Waar het er landelijk gezien nog om spant of mei de natste is sinds het begin van de metingen, is het in Brabant dweilen met de kraan open.

"Er viel vier keer zoveel regen als normaal."

"Op de droogste plekken in de provincie viel er twee keer zoveel regen als normaal. Op de natste plekken vier keer zoveel", zegt de weerman. Zo viel er volgens Willemsen rond de 130 millimeter regen op de droogste plekken en op de natste plekken over de 200 millimeter. Een normale hoeveelheid regen in mei is landelijk gezien rond de 58 millimeter. In jaren was de regenval in deze maand nog nooit zo groot. Zo registreerde het weerstation op Eindhoven Airport de natste meimaand sinds 1984. Op het weerstation in Gilze-Rijen moeten we nog verder terug in de tijd en was het in 1977 voor het laatst zo nat.

"Heel vervelend dat we niks kunnen doen."

Sjan Klessens staat tot haar knieën in het water op het land van haar en haar man in Wintelre. Daar hebben ze kerstbomen staan en teelt haar man groenten. "Het is heel vervelend dat we nu niks kunnen doen. We hebben ieder jaar pompoenen, maar die kunnen nu niet gezet worden", zegt ze.

De kerstbomen van Sjan en haar man staan flink in het water (foto: Raymond Merkx).

Het stel is maar met één ding druk bezig en dat is het water. "De kelder moet leeggezogen worden en als het water buiten niet meer stroomt, moeten we slangen neerleggen om het weg te pompen." Santus Kisoka en zijn gezin krijgen hulp van de gemeente bij het wegpompen van het water. Toch staat hij met zijn regenlaarzen nog altijd diep in het water. En dat terwijl het gezin hun nieuwe huis aan het verbouwen is.

"Niet handig met het verbouwen."

Met een pad van planken probeert het stel hun kind in de kinderwagen droog het huis in te krijgen. "We kunnen wel bij de ouders van mijn vrouw slapen, maar dat is niet handig tijdens het verbouwen." Ook Willy de Vooght baalt van de vele regen in de laatste weken. "We hadden ons gazon net mooi op orde en dan loopt alles weer onder. Nu het water een beetje aan het wegtrekken is, zie je met wat voor ellende je achterblijft."

De tuin van Willy ligt er kletsnat bij (foto: Raymond Merkx).