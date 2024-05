Tenten opbouwen in de modder? Geen probleem voor feestende Intents-bezoeker

Het opbouwen van tenten op de camping van Intents Festival in Oisterwijk is ondanks het kletsnatte terrein nog steeds een groot feest voor bezoekers. Een deel van de campinggasten offerde zich na een oproep van de organisatie op om hun kaartje af te staan. Een deel van het campingterrein was door de vele regen onbegaanbaar geworden. In deze video zie je hoe de campinggasten zich wapenen tegen natte voeten.