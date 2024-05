Tientallen illegale sekswerkers ontdekt in vakantiehuizen en hotels

Bij een grote controle in verschillende gemeenten zijn 33 sekswerkers ontdekt die werkten vanuit vakantiehuisjes, hotelkamers en sociale huurwoningen. In dertig gevallen was sprake van illegale prostitutie.

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) van het district Hart van Brabant hield de controles op illegale prostitutie en mensenhandel op 23 mei en 30 mei.

Vakantieparken en hotels

In twee vakantieparken in Oisterwijk en Kaatsheuvel werden prostituees in vakantiehuisjes gevonden. In een hotel in de gemeente Gilze en Rijen werkten meerdere sekswerkers illegaal vanuit hotelkamers. Ook in een hotel in Tilburg bleek een sekswerker actief te zijn.

In acht huizen in Tilburg was ook sprake van illegale prostitutie. In twee huizen bleek dat al eerder het geval. Er is daarom in totaal 10.000 euro aan dwangsommen opgelegd om herhaling te voorkomen.

Van de 33 gecontroleerde prostituees gaven er acht aan in contact te willen komen met Prostitutie Maatschappelijk Werk. De meerderheid van de sekswerkers kwam uit Oost-Europese landen.

Meer overtredingen

Bij een controle in een huis in Tilburg bleek een sekswerker uit Panama onrechtmatig te verblijven in Nederland. Het paspoort is ingenomen en de sekswerker loopt het risico het land uitgezet te worden.

Bij de controle werden ook andere overtredingen vastgesteld zoals brandonveilige situaties, het onderverhuren van sociale huurwoningen en mensen die in huizen verbleven waar zij niet ingeschreven stonden.